Словакия вернула в Хорватию незаконно находившихся в стране пять граждан РФ

Загреб подтвердил свою ответственность за принятие иностранцев и согласился с их прибытием с целью рассмотрения поданных ими на своей территории заявлений о предоставлении статуса международной защиты

БРАТИСЛАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Словакия вернула в Хорватию незаконно находившихся в республике пять граждан России. Об этом сообщила пресс-служба словацкой полиции на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В Хорватию 22 февраля был реализован трансфер по Дублинскому регламенту пятерых граждан России, которые незаконно находились в Словакии, - говорится в документе. - Хорватия подтвердила свою ответственность за принятие иностранцев и согласилась с их прибытием с целью рассмотрения поданных ими на своей территории заявлений о предоставлении статуса международной защиты".

Россияне были доставлены в Загреб. Там представители словацкой полиции передали их властям Хорватии. Дублинский регламент определяет государство, которое должно рассматривать заявления обратившихся за предоставлением убежища. Граждане РФ подали их в Хорватии и должны были дождаться вынесения по ним решения.