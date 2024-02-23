Бундестаг принял закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса в ФРГ

За нововведения проголосовали 407 парламентариев, против - 226, 4 депутата воздержались

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Бундестаг утвердил вызвавший споры законопроект, который регулирует хранение и выращивание каннабиса в Германии. За нововведения проголосовали 407 парламентариев, против - 226, 4 депутата воздержались.

Предполагается, что 22 марта законопроект утвердит Бундесрат (собрание федеральных земель), к 1 апреля он вступит в силу. Согласно новым правилам, жителям ФРГ в возрасте от 18 лет будет разрешено хранить не более 25 г каннабиса для собственных нужд и выращивать у себя дома не более трех кустов конопли.

Против законопроекта голосовали депутаты от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/XCC), а также правопопулистской "Альтернативы для Германии". "Исполнение этого закона невозможно контролировать, это подарок для организованной преступности", - сказал член ХСС Александер Добриндт. Представитель ХДС Алекс Мюллер со своей стороны отметил, что власти "делают из Германии посмешище на весь мир".

Частичная легализация каннабиса еще в 2021 году была включена в коалиционное соглашение действующих властей ФРГ. Министр здравоохранения Карл Лаутербах считает новый законопроект вынужденной мерой. По его словам, она позволит государству оградить граждан от более опасных курительных смесей и других наркотических средств, которые бесконтрольно распространяются на черном рынке.

Против законопроекта выступали главы МВД германских федеральных земель. Они считают, что новые правила "обернутся плохими последствиями для борьбы с преступностью".

Согласно опросу общественного мнения, который провела служба YouGov для агентства DPA, легализацию каннабиса не поддерживают 47% жителей ФРГ.