СМИ: Сирия направила протест Ливану из-за разведывательной техники на совместной границе

Как пишет газета Al Akhbar, Дамаск заявил, что установленная на границе двух государств британская аппаратура собирает разведданные, которые затем передаются Израилю

БЕЙРУТ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Сирии направило протест ливанским властям по поводу технического оборудования, установленного на смотровых вышках вдоль совместной границы на основании соглашения с Великобританией. Об этом сообщила газета Al Akhbar со ссылкой на дипломатические источники в Бейруте.

По ее информации, в ноте, переданной МИД республики, указывается, что "британская аппаратура используется для сбора разведывательных данных, которые затем передаются Израилю".

"Возведенные британскими военными смотровые вышки от устья реки Эль-Кебир до района Рашая-эль-Вади несут угрозу национальной безопасности Сирии, - говорится в тексте, выдержки из которого приводит издание. - Сведения, полученные с помощью установленного на них шпионского оборудования, используются для войны с сирийской армией". "Израильский враг, который продолжает бомбардировки сирийской территории, извлекает выгоду из поступающих к нему разведданных", - подчеркивается в ноте.

Как отмечает газета, со стороны Бейрута пока не последовало официальной реакции на предупреждение Дамаска. По информации издания, правительство Ливана изучит доводы Сирии и подготовит ответное послание совместно с командованием вооруженных сил.