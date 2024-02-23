Блинкен отказался комментировать планы Милея выступить на форуме республиканцев в США

Госсекретарь Соединенных Штатов сказал, что не может говорить о графике президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался напрямую комментировать планы президента Аргентины Хавьера Милея выступить в ходе предстоящего визита в Вашингтон на форуме консерваторов, а также возможность его встречи с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.

"Что касается президента Милея, то я не могу говорить о его графике и будущих встречах. Это, конечно, зависят целиком от него самого", - заявил глава американской дипломатии на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино по итогам их переговоров в Буэнос-Айресе.

Нынешнюю администрацию США возглавляет демократ Джо Байден. Трамп представляет Республиканскую партию США и добивается выдвижения от нее в качестве кандидата в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Милея нередко сравнивают с Трампом за радикализм в политических взглядах. Предполагается, что 24 февраля Милей выступит под Вашингтоном на ежегодной Конференции консервативных политических действий, которая организована республиканцами. Там же не исключена его встреча с Трампом.

Блинкен, который был принят Милеем, охарактеризовал эту встречу как "невероятно позитивную, продуктивную, детальную" и охватившую широкий круг вопросов. "И это лишь подчеркнуло тот факт, что у обеих наших стран есть сильное желание и намерение углублять и укреплять отношения. И я затронул [на встрече с Милеем] многие сферы, в которых мы собираемся таким образом действовать", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

"Так что как представляющее президента Байдена лицо я не могу быть более доволен только что состоявшейся встречей, присутствием на ней и участием в ней столь многих членов кабинета [Милея]. Думаю, это является добрым предзнаменованием той работы, которую две наши страны планируют проделать совместно в предстоящие месяцы", - добавил Блинкен.

Давать дальнейшие оценки этим темам он отказался. "Внутренней политикой я не занимаюсь. Я занимаюсь <...> внешней политикой", - отметил госсекретарь. Он, впрочем, заверил, что по итогам нынешнего контакта с Милеем "еще больше убежден в наличии сильного желания у правительства как Аргентины, так и США углублять и укреплять имеющееся партнерство".