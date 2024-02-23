СМИ: в Хомсе в Сирии при атаке террористов погибли пять человек

По данным источника агентства SANA, они были убиты во время сбора трюфелей в результате нападения террористической группы в районе Джубб-эль-Джаррах на востоке провинции

БЕЙРУТ, 23 февраля. /ТАСС/. Террористы напали на группу мирных жителей в провинции Хомс. Как сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на источник в местной полиции, жертвами боевиков стали пять человек.

По данным источника агентства, пять граждан были убиты во время сбора трюфелей в результате нападения террористической группы в районе Джубб-эль-Джаррах на востоке провинции Хомс.

В конце января спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС заявил о наблюдаемом на территории Сирии всплеске террористической активности при поддержке США.