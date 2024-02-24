Сумма штрафа Трампу по делу о мошенничестве выросла почти на $100 млн

По данным телекомпании NBC, общая сумма также включает проценты за период времени до вынесения судебного решения

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Общая сумма штрафа, который должен выплатить экс-президент США Дональд Трамп по делу о махинациях в компании Trump Organization, выросла с $355 млн до $454 млн с учетом процентов. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, эта информация была обнародована судом штата Нью-Йорк в пятницу. Общая сумма включает также проценты за период времени до вынесения судебного решения.

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп заявил, что обжалует это решение.

Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по объективным обстоятельствам.