Флорида направила дополнительное подразделение гвардии в Техас

Губернатор Флориды Рон Десантис пояснил, что это необходимо для того, чтобы обеспечить "территориальный суверенитет"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти штата Флорида направили подразделение национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

"Пограничный кризис [президента США Джо] Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет, - говорится в сообщении. - Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику правоохранительных органов, <...> которые несут службу в Техасе".

С 2021 года власти Флориды направили более 2,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи Техасу на южной границе. В этих целях были выделены более 600 единиц техники, включая катера, автобусы и квадроциклы.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение протяженностью 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное для борьбы с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать ограждение.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.