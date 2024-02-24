Суд Туниса заочно приговорил экс-президента к восьми годам тюрьмы

Монсефа Марзуки признали виновным в подстрекательстве людей к свержению правящего режима

РАБАТ, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки заочно приговорен судом североафриканской страны к восьми годам тюремного заключения. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Причиной уголовного преследования стало то, что бывший глава государства в прессе и социальных сетях часто критикует администрацию президента Каиса Саида. Суд счел Марзуки виновным в подстрекательстве людей к свержению правящего режима, провоцировании беспорядков, убийств и грабежей на территории Туниса.

Марзуки был президентом Туниса с декабря 2011 года по декабрь 2014 года. Он известен многолетней правозащитной и писательской деятельностью. Сейчас Марзуки проживает во Франции.