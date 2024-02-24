Трамп считает, что Байден может не дотянуть до президентских выборов в США

Экс-президент Соединенных Штатов также отметил, что ноябрь 2024 года будет непростым месяцем для действующего лидера страны

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден может не дотянуть до всеобщих выборов в ноябре текущего года. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до старта", - сказал Трамп в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина. Трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства и его возможность продолжать руководить страной.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.