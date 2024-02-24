23 февраля, 23:41
Военная операция на Украине

Конгрессмен США считает, что финансовая помощь Украине теперь у тех, кто отмывает деньги

Мэтт Гетц также добавил, что нельзя оказывать помощь другим государствам без урезаниях "собственных раздутых расходов федерального бюджета"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Многомиллиардная американская помощь, предназначавшаяся для Украины, теперь в руках тех, кто занимается отмыванием денег по всему миру. Уверенность в этом выразил в пятницу конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида), выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC).

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"Мы на данный момент заблокировали выделение дополнительных средств Украине. И мы вышибли Кевина Маккарти [бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США], одобрившего предоставление Украине $115 млрд, которые, как мы теперь видим, крутятся в столицах отмывания денег по всему миру", - отметил он.

"Нам не нужно выделять какую-либо иностранную помощь другим государствам без соответствующего урезания наших собственных раздутых расходов федерального бюджета. Если вы хотите направить помощь Израилю, хорошо. Заплатите за нее путем сокращения финансирования ООН. Я хочу, чтобы в нашем бюджете не было ООН. США должны быть вне ООН, а ООН должна быть вне США", - полагает республиканец.

"В этих спорах о помощи Украине осталось невысказанным то, что безволие Европы является прямым результатом того, что она стала королевой пособий в сфере национальной безопасности по большей части за ваш счет, - подчеркнул Гетц. - Наши европейские союзники, в числе которых очень богатые страны, не расходуют достаточно средств на собственную оборону, поскольку они обманом заставляют вас в значительной степени оплачивать ее. Испания расходует на свои вооруженные силы меньше, чем мы на министерство внутренних дел (это ведомство в США не является силовым, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов - прим. ТАСС)".

"Франция расходует на свои вооруженные силы меньше, чем мы на министерство труда, - отметил законодатель. - Думаю, у них во Франции аллергия на труд. С такими друзьями надо ли нам искать новых врагов за каждой песчаной дюной и в каждой пещере в Центральной Азии?"

"Америка - это не мировая полиция, и мы не должны быть кубышкой для всего мира. Это нежизнеспособно. Мы не становимся сильнее от того, что берем деньги в долг у Китая и отдаем другим странам. Мы обременяем будущие поколения новыми долгами, ослабляя собственную основу", - подчеркнул конгрессмен. 

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