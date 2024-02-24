Постпред при ООН сообщил, что КНР призывает НАТО отказаться от блоковой конфронтации

Региональная безопасность не может достигаться за счет расширения военных блоков, указал Чжан Цзюнь

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Китай призывает НАТО отказаться от действий, способных привести к блоковому противостоянию и новым кризисам. Об этом заявил постоянный представитель народной республики Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков", - подчеркнул дипломат.

Чжан Цзюнь призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны и действий, чреватых возникновением новых кризисов из-за блокового противостояния.