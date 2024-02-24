Макрон потребовал прекратить беспорядки на территории сельхозсалона под Парижем

Президент Франции отметил, что понимает причины недовольства аграриев, однако заявил, что акты насилия неприемлемы

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который прибыл на открытие Международного сельскохозяйственного салона под Парижем, призвал радикальных фермеров прекратить нарушения порядка в павильонах форума.

"Сельскохозяйственный салон - это повод для гордости, и он должен проходить в спокойной обстановке", - сказал Макрон на брифинге в эфире телеканала BFMTV. Он подчеркнул, что участники форума "готовились к этому событию долгие месяцы".

Французский лидер отметил, что понимает причины недовольства аграриев, однако заявил, что акты насилия неприемлемы. "Мы видим кризис в сфере доходов и кризис доверия, - добавил Макрон. - Однако мы не можем разрешить эту ситуацию за несколько часов".

Ранее группа радикальных фермеров ворвалась на территорию салона и устроила стычки с охранниками. На место прибыли наряды полиции в защитной экипировке. Как передает корреспондент ТАСС с места события, как минимум один из участников беспорядков задержан. В ходе потасовок страдают стенды участников выставки.

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники.