Неизвестные вновь высыпали украинскую сельхозпродукцию на ж/д станции в Польше

Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал случившееся "системным уничтожение украинской агропродукции"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестные лица высыпали украинские бобы из вагонов на одной из приграничных с Украиной железнодорожных станций в Польше. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорохуск. Сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.

Глава ведомства Александр Кубраков назвал случившееся "системным уничтожение украинской агропродукции". "Это сродни спланированным диверсиям. Те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в мире на Украине. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию", - сказал Кубраков.

Отмечается, что "Укржелдорога" также в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши с требованием расследовать инциденты.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "Марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.