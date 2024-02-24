Глава Австрийской партии свободы хотел бы добиться мирных переговоров по Украине в Вене

Герберт Кикль отметил, что в качестве федерального канцлера он бы "уже давно предложил нейтральную Австрию в качестве места для мирных переговоров и попытался бы добиться прекращения огня в качестве первого шага к миру"

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что в случае нахождения у власти в стране он бы предложил нейтральную Австрию в качестве площадки для мирных переговоров по Украине и попытался бы добиться прекращения огня.

"Ужасно, что солдаты и мирные жители вынуждены ежедневно терять свои жизни <...> Одна из причин этого - "подстрекательство" ЕС, который с самого начала придерживался неверной стратегии. Вместо того чтобы с самого начала оказать давление и привлечь обе воюющие стороны к серьезным переговорам, Еврокомиссия еще больше раздула спираль эскалации, поставляя все больше и больше оружия. Полагать, что война быстро закончится, если поставлять оружие, - возмутительно и безответственно", - приводит слова Кикля пресс-служба партии.

По словам политика, в качестве федерального канцлера он бы "уже давно предложил нейтральную Австрию в качестве места для мирных переговоров и попытался бы добиться прекращения огня в качестве первого шага к миру". "Как бы то ни было, единственный победитель на поле боя - это оружейная промышленность. Проигравшие - солдаты с обеих сторон и мирное население Украины", - подчеркнул глава Австрийской партии свободы.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о то, что Вена утратила свою востребованность для России в качестве площадки для переговоров на фоне девальвации нейтрального статуса Австрии из-за его узкой трактовки правящими элитами. При этом он отметил, что российская сторона открыта для диалога со всеми разумными политическими силами в Австрии, но судить будет по конкретным делам.

Очередные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии пройдут 29 сентября. Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны, за нее готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.