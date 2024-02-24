Эксперты: датчане стали меньше жертвовать на гуманитарную помощь Украине

В 2023 году общая сумма их пожертвований составила $24,1 млн, говорится в докладе ассоциации ISOBRO

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Желание датчан совершать пожертвования на оказание гуманитарной помощи Украине существенно снизилось. Об этом говорится в опубликованном докладе ассоциации ISOBRO, объединяющей 235 благотворительных организаций Дании.

Как отмечается в документе, если в 2022 году общая сумма пожертвований датчан на гуманитарную помощь Украине составила 1,4 млрд крон ($203 млн), то в 2023 году она уже равнялась 166 млн крон ($24,1 млн).

"Это вполне естественно, что при сборе средств, вызванном неожиданно возникшими потребностями, <...> самые большие пожертвования приходятся на начальную стадию, когда испытывается самый сильный ужас", - отметил генеральный секретарь ISOBRO Кеннет Камп Бутсбак, слова которого приводит агентство Ritzau. По его словам, уменьшение сумм происходит, когда по прошествии времени конфликт уже не освещается в СМИ так, как в самом начале, и отходит несколько на задний план.

Собираемая ISOBRO денежная помощь идет не на вооружения, а на различные гуманитарные цели.