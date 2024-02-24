Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили дальнейшую поддержку Киева Римом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией", - говорится в сообщении Telegram-канала украинского лидера.

По его данным, стороны также обсудили дальнейшую поддержку Киева Римом в контексте председательства Италии в Группе семи.

Подобные двусторонние документы, которые, по наблюдению экспертов, могут служить альтернативой приему Украины в НАТО, подписали несколько стран, включая Францию, Германию и Великобританию. В отличие от них итальянское соглашение, рассчитанное также на 10 лет и предполагающее "экономическую, дипломатическую и военную помощь", не содержит конкретной суммы, которую предполагается потратить на эти задачи. СМИ также сообщали, что предусматриваются "консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему".

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим готовился подписать с Киевом соглашение о безопасности, как уже сделали несколько стран, включая Францию и Германию. Документ, по его словам, имеет политический и символический смысл, подтверждает приверженность защите международного права, но не предполагает юридические и финансовые обязательства, а также автоматическую политическую и военную поддержку.