В Румынию в период СВО незаконно перешли более 9 тыс. украинцев

Их возраст составлял 18-60 лет, рассказал главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Более 9 тыс. украинцев незаконно пересекли границу с Румынией за два года после начала конфликта в их стране. Об этом сообщил главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Флорин Коман.

"С начала конфликта на Украине, точнее с 24 февраля 2022 года до настоящего времени, на северной границе Румынии в уездах Марамуреш, Сату-Маре и Сучава были обнаружены более 9 тыс. украинских граждан (точнее 9 112) в возрасте 18-60 лет, которые заявили пограничникам, что бежали с Украины из-за войны", - сказал он.

"К сожалению, многие из них подвергают свою жизнь опасности, пытаясь пересечь границу вплавь через холодные и бурные воды реки Тисы или через горы Марамуреша, высота которых достигает 1 900 м, без соответствующего снаряжения для пересеченной местности в зимних условиях с очень низкими температурами", - отметил пограничник. По его словам, с февраля 2022 года в результате таких попыток пересечь границу "16 украинских граждан были найдены мертвыми: 9 на румынском берегу Тисы и 7 в горах Марамуреша". "Однако благодаря 52 спасательным операциям <...> были спасены 72 украинских гражданина, заблудившихся в альпийской пограничной зоне", - добавил Коман.

Территориальный инспекторат пограничной полиции Сигету-Мармацией обеспечивает наблюдение за 366 км границы с Украиной. Она также является внешней границей ЕС на территории уездов Марамуреш, Сату-Маре и Сучава, отмечает агентство.

Агентство Agerpres сообщило, что начальник Государственной пограничной службы Украины в Черновицкой области издал приказ, в соответствии с которым украинским гражданам в возрасте 18-60 лет, которые могут быть призваны для участия в войне, запрещено подходить к границе с Румынией или Молдавией ближе, чем на пять километров. Эта мера, отмечает агентство, была принята в связи с тревожной тенденцией роста числа попыток пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы их не отправили в зону боевых действий, а некоторые на свой страх и риск пытаются перебраться за рубеж нелегально.