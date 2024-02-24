СМИ: территориальные потери Украины почти неизбежны

Как отметил обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини, антироссийские санкции не привели к желаемому успеху

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Западная помощь Украине всегда была "меньше обещаемой" и "намного меньше необходимой", а антироссийские санкции не привели к желаемому успеху. Об этом пишет в газете Corriere della Sera обозреватель Федерико Рампини, признавая, что он "был слишком оптимистичен год назад по поводу шанса украинцев защищаться с западной поддержкой".

"Положение вещей на поле боя сегодня не позволяет представить возвращение украинских территорий в краткий или среднесрочный период. Потеря территорий, закрепленная неким перемирием, возможно, неизбежна, особенно если Дональд Трамп победит на [президентских] выборах в США", - пишет автор.

По его мнению, Европа должна выстраивать общую оборону, достаточно надежную и авторитетную и без американцев. "Это означает мощное вооружение Европы, и европейское общественное мнение не готово принять его стоимость. Поэтому пришло время объяснять, какой может быть альтернативная цена - восстановление сферы советского влияния", - пишет он.