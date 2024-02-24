NYT: Украина требовала от ВСУ победного плана, не говоря, сколько выделит ресурсов

По словам генерала Виктора Назарова, такое положение дел вызвало беспокойство среди украинских военных

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Киевские власти в 2023 году требовали от Вооруженных сил Украины (ВСУ) "дорожной карты к победе", при этом политическое руководство не говорило, сколько личного состава, резервов и боеприпасов будет у украинских войск для реализации подобных планов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на генерала Виктора Назарова - советника бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

По его сведениям, такое положение дел вызвало беспокойство среди украинских военных. "Это та вещь, которую, к сожалению, наше политическое руководство не поняло или не захотело понимать, когда у него потребовали стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов", - приводит издание слова Назарова.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.