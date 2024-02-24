В G7 поддержали право Украины на самооборону

Группа семи подтвердила приверженность долгосрочной безопасности страны

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа семи продолжит поддерживать право Украины на самооборону и подтверждает приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем заключения и выполнения двусторонних обязательств и договоренностей в области безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

"Мы будем наращивать нашу помощь в обеспечении безопасности Украины и увеличивать наше производство и возможности снабжения страны. 10 лет спустя после протестов на Майдане мы поддерживаем украинское правительство и людей, поскольку они взращивают основы своего демократического государства посредством проведения важных реформы", - говорится в тексте. В частности, отмечаются усилия для укрепления их системы правосудия и верховенства закона, борьба с коррупцией. По утверждению "семерки", это залог интеграции Украины в евроатлантическое пространство. "Семерка" приветствует решение Европейского совета в декабре 2023 года начать переговоры о вступлении Украины в сообщество и "прогресс, достигнутый Украиной, по выполнению расширенного соглашения МВФ".

Нынешний саммит был посвящен Украине во вторую годовщину начала СВО. Перед лидерами, среди которых отсутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, которого представлял глава МИД Стефан Сежурне, выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их продолжать поддерживать страну.

Основной очный саммит "семерки" пройдет в июне в области Апулия.