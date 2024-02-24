Кулеба посоветовал Бербок переименовать Одессу на немецком на украинский лад

Глава МИД Германии отметила, что если сделать так, то название города по правилам немецкого языка будет произноситься как "Одеза"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал своей германской коллеге Анналене Бербок изменить название города Одесса на немецком языке, чтобы оно писалось с одной буквой "с", как в украинском, а не с двумя, как в русском варианте. Как передает издание "Думская", это предложение прозвучало во время совместной пресс-конференции министров в Одессе, куда Бербок прибыла с необъявленным визитом.

Кулеба напомнил, что недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке, чтобы оно соответствовало его звучанию на украинском. "Я бы просил, чтобы так же поступили с названием "Одесса" и писали с одним "с", - сказал Кулеба.

В свою очередь Бербок отметила, что если сделать так, как предлагает Кулеба, то название города по правилам немецкого языка будет произноситься как "Одеза".

Германский МИД сообщил 23 февраля, что теперь будет в служебной переписке, текстах и справочных материалах использовать для обозначения украинской столицы слово Kyjiw вместо Kiew. Как уточнило агентство DPA, слово Kiew, которое восходит к русской транскрипции, до сих пор остается более востребованным в немецком языке. Тип транслитерации, на который теперь переходит МИД, начал встречаться с 2021 года. Словарь немецкого языка Duden помечает оба варианта как правильные.