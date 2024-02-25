WSJ: SpaceX, вероятно, приостановила спутниковое обслуживание на Тайване

По данным газеты, на Тайване используются военные спутники Starshield от SpaceX, которые предоставляют услуги разведывательным и военным ведомствам

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин) направил предпринимателю и владельцу SpaceX Илону Маску письмо, в котором говорится о якобы неактивности спутниковой широкополосной связи на Тайване и в его окрестностях. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении послание конгрессмена.

"SpaceX, вероятно, отказывается от [предоставления] услуг широкополосного доступа в интернет на Тайване и в его окрестностях, возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX с правительством США", - написал Галлахер в письме, сославшись на предоставленную источниками информацию.

По данным газеты, на Тайване используются военные спутники Starshield от SpaceX, которые предоставляют услуги разведывательным и военным ведомствам. Правительство США вложило в этот проект более $100 млн. Галлахер потребовал предоставить дополнительную информацию о работе спутников на острове к 8 марта.

20 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что американская частная компания SpaceX предпринимателя Илона Маска, занимающаяся производством космической техники, стала крупным подрядчиком американских разведывательных и военных ведомств, включая Пентагон. Издание указывает, что в августе 2023 года SpaceX выиграла контракт на $70 млн на развертывание военных спутников Starshield для предоставления услуг связи партнерам Пентагона. Уточняется, что малое количество данных о деятельности этого проекта доступно общественности.