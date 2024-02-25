Хейли не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение в Южной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, несмотря на поражение на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, губернатором которого она была в прошлом. Политик также поздравила с победой своего конкурента - экс-президента США Дональда Трампа.

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с победой", - сказала она в ходе выступления перед своими сторонниками, которое транслировали американские телеканалы. "Ранее на этой неделе я сказала, что независимо от того, что случится в Южной Каролине, я продолжу участие в гонке. Я женщина слова. Я не сдамся, когда большинство американцев не одобряют кандидатуры ни Дональда Трампа, ни [действующего американского лидера] Джо Байдена", - добавила она.

"Я не верю, что Дональд Трамп сможет победить Джо Байдена. <...> Сегодня в Южной Каролине мы набираем около 40% голосов, примерно столько же мы получили в Нью-Гэмпшире <...>. Я знаю, что 40% - это не то же самое, что 50%, но я также знаю, что 40% - это не просто какая-то маленькая группка людей", - отметила Хейли.

Всего в штате Южная Каролина разыгрываются голоса 50 делегатов, которые в свою очередь проголосуют за того или иного кандидата на всеобщем съезде партии. Несмотря на то что на выборах в штате действует правило "победитель получает все", у Хейли есть возможность забрать несколько голосов делегатов, если она одержит победу в каком-либо из семи избирательных округов, которые определяют победителя отдельно от всего штата. Победа в каждом из таких округов гарантирует по три голоса делегатов на общем съезде.

Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.