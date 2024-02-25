Нуланд заявила, что основная часть средств для Украины идет в экономику США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам убеждена, что Конгресс одобрит дополнительные ассигнования из бюджета на поддержку Киева

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Основная часть тех средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку киевских властей, остается в экономике США. На это указала в субботу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Представитель американского внешнеполитического ведомства выразила уверенность в том, что после перерыва Палата представителей Конгресса США "защитит свободу и демократию во всем мире", одобрив дополнительные ассигнования из бюджета на поддержку Киева. "И, кстати, нам необходимо помнить, что основная часть средств сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах", - сказала она в интервью телеканалу CNN.

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. 13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.