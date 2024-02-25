Боррель обвинил Израиль в использовании голода как оружия в Газе

Верховный представитель Евросоюза считает, что планы премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху для сектора Газы "являются неприемлемыми"

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Израиль непропорционально ответил на атаку боевиков радикального движения ХАМАС и использует голод в качестве оружия в секторе Газа.

"Мы уже находимся в разгаре катастрофы, - отметил он в интервью испанской газете El Pa s. - ООН была вынуждена приостановить гуманитарную помощь: Израиль использует голод как оружие, а это противоречит международному праву". "Газа была разрушена до основания: применение силы было непропорциональным", - заключил дипломат.

По его словам, "ХАМАС - это идея, а с идеей можно бороться только другой идеей". Боррель счел, что планы премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху для сектора Газы "являются неприемлемыми". "Сеются семена ненависти для нескольких поколений", - добавил он. "Ни для кого не секрет, что израильтяне финансировали ХАМАС и играли [роль] в расколе палестинцев. Или что позиция США сказывается на [положении президента США Джо] Байдена среди молодого демократического электората", - сказал глава дипломатии ЕС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.