В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

Речь идет о саммите Североатлантического союза, который состоится в июле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который состоится в июле в США. Об этом, несмотря на звучащие из Вашингтона предупреждения, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Его [приглашение в НАТО] Украина стремится получить на саммите Североатлантического союза в Вашингтоне летом 2024 года", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

13 февраля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что альянс не собирается направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на предстоящем саммите в Вашингтоне. С аналогичным заявлением выступил и представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "как никогда близка к членству в альянсе" и, когда страны блока примут соответствующее решение, она сможет войти в него "очень быстро". При этом он не уточнил, какие условия должен выполнить Киев, и не назвал никаких сроков.

Стремление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Настойчивые заявления о желании получить приглашение к членству активно звучали из Киева перед саммитом в Вильнюсе летом прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что может отказаться от личного участия в этой встрече, если там не будет принято решение о приглашении Киева. Тем не менее затем он все же направился в Вильнюс.

Однако альянс ограничился обсуждением военной помощи Киеву и принял итоговое заявление, в котором выразил уверенность в том, что будущее Украины в альянсе, но приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия". Конкретных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.