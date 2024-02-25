Главком ВСУ заявил о переходе к "маневренной обороне", а затем изменил текст сообщения

В новом варианте необходимым шагом названа защита войск от дронов и ударов управляемыми авиационными бомбами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о необходимости перехода к "маневренной обороне" из-за сложной ситуации в зоне боевых действий, но потом изменил текст своего сообщения.

"По многим направлениям обстановка сложна и требует постоянного контроля. <...> Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности, использование потенциала маневренной и позиционной обороны", - написал Сырский в своем Telegram-канале по итогам посещения командных пунктов в зоне боевых действий вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Однако вскоре главком отредактировал свое сообщение, убрав упоминания о "маневренной и позиционной обороне". В новом варианте необходимым шагом названа защита войск от дронов и ударов управляемыми авиационными бомбами.