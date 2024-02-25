СМИ: стороны переговоров по Газе начали консультации в Дохе, после этого направятся в Каир

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", на встрече также присутствуют представители движения ХАМАС

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Переговоры по ситуации в секторе Газа с участием делегаций из Египта, Израиля, Катара и США возобновились в Дохе. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на египетские источники.

По их данным, на встрече также присутствуют представители палестинского движения ХАМАС. После завершения консультаций в Катаре стороны направятся в египетскую столицу, где продолжат переговоры, нацеленные на установление перемирия в секторе Газа и проведение обмена удерживаемых в анклаве израильских заложников на палестинских заключенных. Источники телеканала добавили, что переговоры в Каире и Дохе пройдут в рамках реализации вектора, обозначенного сторонами на консультациях в Париже 23 и 24 февраля. Информация о составе делегаций, принимающих участие во встречах, пока не приводится.

23 и 24 февраля в столице Франции состоялся уже второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Источники портала добавили, что администрация США пытается достичь договоренностей до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.