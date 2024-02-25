В Киеве заявили, что с февраля 2022 года ни одна единица оружия не попала в ЕС с Украины

Глава украинского МВД Игорь Клименко отметил, что у государства еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские власти за два года не допустили ни одного случая поставки оружия в государства Евросоюза через границу страны. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"У нас еще есть границы, которые необходимо будет интегрировать и со странами Европейского союза. Можно сказать, что ни одна единица оружия на сегодняшний день за два года <...> не пересекла границу Украины с Европейским союзом", - сказал он на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о распространении по миру, в том числе на Ближнем Востоке, оружия, которое продает Украина. До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. По его словам, дальше это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане", будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Позднее представитель силовых структур сообщал ТАСС, что оружие, поставляемое в ВСУ, уже было обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС. Он уточнил, что после появления информации об этом, уровень недоверия со стороны Запада к Киеву значительно вырос.

В ноябре 2023 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Politico заявил, что оружие, переданное западными партнерами для нужд Украины, не попадает за пределы страны, в частности, в сектор Газа, а Киев полностью контролирует его использование у себя.