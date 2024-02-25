На Украине требуют от Киево-Печерской Лавры передать мощи из Ближних пещер

По данным Союза православных журналистов, монахи получили указанное письмо после отказа содействовать богослужению раскольнической Православной церкви Украины в Ближних пещерах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко объявил монахам Украинской православной церкви (УПЦ) в лавре, что с 27 февраля 2024 года на ее территории начнет работу комиссия "по возвращению культурных ценностей", которые "фактически находятся в Ближних пещерах". Об этом говорится в сообщении Союза православных журналистов (СПЖ), размещенном на его сайте.

СПЖ уточняет, что речь может идти именно об изъятии мощей. По информации союза, монахи получили указанное письмо после отказа содействовать богослужению раскольнической Православной церкви Украины в Ближних пещерах.

На территории Киево-Печерской лавры находятся мощи канонизированных послушников монастыря: 73 в Ближних пещерах, 49 в Дальних пещерах. Как считается, там находятся в том числе мощи богатыря Ильи Муромца и летописца Нестора.

Вытеснение УПЦ из лавры

Власти Украины последовательно вытесняют УПЦ из Киево-Печерской лавры. Еще в марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. Уже в начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции провела смену замков, захват и опечатывание корпусов. А в августе прошлого года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. Все это время действия полиции и власти по захвату лавры сопровождались акциями протеста прихожан.

Тем временем раскольническая ПЦУ уже начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.