Филиппо выступил против усиления поддержки Киева со стороны Парижа

По мнению лидера партии "Патриоты", усиление помощи Украине неприемлемо

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Выделение дополнительных средств на поддержку Украины навредит Франции и ее аграриям. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя намерение президента республики Эмманюэля Макрона провести 26 февраля в Париже конференцию насчет помощи Украине.

"Он собирается потратить еще больше денег на Украину в ущерб Франции", - написал Филиппо в X (ранее Twitter).

По мнению лидера "Патриотов", усиление помощи Киеву неприемлемо, и если президент настаивает на этом, то он должен уйти в отставку.

25 февраля Макрон, общаясь с журналистами на столичном Сельскохозяйственном салоне, заявил, что в понедельник обсудит в Париже с некоторыми европейскими и мировыми лидерами усиление поддержки Украины. Как отметил французский лидер, в этот "критический момент" помогающие Киеву страны "должны упрочить свои позиции".