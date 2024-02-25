Эксперт: США не могут конкурировать с предложениями, которые РФ выдвигает странам Африки

По словам экс-спецпосланника США по Сахельскому региону Питера Фама, Соединенные Штаты не могут предложить африканским странам того же, что и Россия, в области безопасности

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты испытывают трудности в расширении своего влияния в Африке, поскольку не могут предложить странам континента тех же условий, какие предлагает Россия. Такое мнение газете The Washington Post выразил бывший спецпосланник США по Сахельскому региону Питер Фам.

По его словам, США не могут предложить африканским странам того же, что и Россия, в области безопасности. "Это похоже на ситуацию, когда врач ставит вам диагноз, но отказывается выписывать рецепт, - приводит издание слова Фама. - Если мы не хотим выписывать рецепт или давать лекарство, мы не можем жаловаться на пациента, который идет к кому-то другому, кто предлагает ему решение, каким бы вредоносным оно ни было".

В качестве примера эксперт привел ухудшение отношений США и Мали, когда Госдепартамент заблокировал продажу африканскому государству транспондера для транспортного самолета, что привело к срыву сделки. По мнению Фама, именно после этого власти Мали обратили внимание на самолеты, которые предлагала Москва. С тех пор, как отмечает эксперт, власти Мали стали проявлять "все больший изоляционизм", вынудив французские войска покинуть страну и добившись завершения миссии ООН на своей территории.