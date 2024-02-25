Сербия выразила протест Хорватии из-за обвинений главы МИД в зависимости Вучича от РФ

В Белграде рассчитывают, что высшие должностные лица Хорватии будут воздерживаться от заявлений, представляющих собой вмешательство во внутренние дела Сербии

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за обвинений главы хорватского МИД Гордана Грлич-Радмана в адрес сербского лидера Александара Вучича в том, что он якобы является сателлитом России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД Сербии.

"Министерство иностранных дел Республики Сербия направило ноту протеста посольству Республики Хорватия в Белграде в связи с неприемлемым заявлением министра иностранных дел Республики Хорватия Гордана Грлич-Радмана", - отмечается в заявлении.

"Министерство иностранных дел Республики Сербия в очередной раз желает указать на крайнюю недопустимость заявлений министра иностранных дел Республики Хорватия господина Гордана Грлич-Радмана, озвученных 24 февраля 2024 года в эфире телеканала N1 в Загребе, направленные против президента Республики Сербия Александара Вучича и против Сербии в целом. В этой связи МИД Сербии также указывает, что вышеупомянутые заявления представляют собой дальнейшее продолжение нагнетания атмосферы ненависти по отношению к Сербии и сербскому народу и нарушают общую политику сохранения мира и стабильности в регионе. Министерство иностранных дел Республики Сербия рассчитывает на то, что высшие должностные лица Республики Хорватия в дальнейшем будут воздерживаться от заявлений, представляющих собой вмешательство во внутренние дела Республики Сербия, и будут проводить политику примирения и добрососедских отношений между двумя странами", - приводится текст ноты протеста.

Ранее Грлич-Радман заявил о том, что Вучич не является частью сербского народа и ему необходимо "решить на каком стуле сидеть, так как на двух стульям сидеть неудобно", добавив, что глава государства может являться сателлитом России в связи с чем необходимо не допустить "российское или другое негативное влияние", которое якобы может "подорвать стабильность на Западных Балканах".

Вучич комментируя слова хорватского министра подчеркивал, что он "не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но, как обычно, лжет и оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам Сербии".