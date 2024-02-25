Тейлор-Грин отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным

Член Палаты представителей от Республиканской партии отметила, что при этом демократы активно сажают в тюрьму участников штурма Капитолия в 2021 году

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин указала на лицемерие демократов в американских органах власти в ситуации со смертью Алексея Навального.

"В то же время когда демократы внезапно озаботились тем, что [Навальный] умер в тюрьме, они же активно сажают участников событий 6 января (штурм Капитолия в 2021 году - прим. ТАСС), а Министерство юстиции [президента США Джо Байдена] пытается посадить [экс-президента Дональда] Трампа в тюрьму до конца его жизни, что было бы равносильно смертному приговору", - написала она на странице в X (ранее Twitter).

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает прозвучавшие со стороны некоторых западных стран заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.