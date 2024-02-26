AFP: конференция по Украине в Париже не предусматривает новых обещаний помощи Киеву

Как передает агентство, участники мероприятия обсудят вопросы оказания более эффективной поддержки республики с помощью уже выделенных средств

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Конференция по Украине, которую организует президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером в Париже, не предусматривает объявлений о новых пакетах помощи Киеву. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

По данным агентства, "новых анонсов помощи не предусмотрено", участники конференции обсудят вопросы оказания более эффективной поддержки Киева с помощью уже выделенных средств.

AFP уточняет, что в дискуссии наряду с Макроном примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры других стран ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по видеосвязи.

Как сообщило агентство Reuters, от США в парижской встрече будет участвовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Великобританию будет представлять глава МИД Дэвид Кэмерон.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что выделение дополнительных средств на поддержку Украины неприемлемо и вредит экономике Франции.