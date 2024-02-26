В Республике Сербской в 2024 году может открыться консульство России

Президент энтитета Милорад Додик подчеркнул, что стороны уже приняли все решения, необходимые для открытия представительства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью "Известиям".

"Все решения, необходимые для открытия представительства с обеих сторон, приняты. И я могу также подтвердить, что сейчас идет проработка технических и логистических вопросов, которые позволят нам в скорейшем времени открыть данное представительство. Это будет не просто представительство, а именно консульство в Баня-Луке. Это нам очень поможет, и мы подготавливаем помещение, где бы мог работать соответствующий коллектив", - ответил Додик на вопрос о возможном открытии консульства РФ в Республике Сербской.

Он добавил, что открытие консульства может произойти уже в 2024 году.