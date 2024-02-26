Армия Израиля обстреляла ожидавших гуманитарную помощь в секторе Газа людей

По данным агентства WAFA, жертвами атаки стали 10 человек, еще 15 пострадали

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Израильская армия открыла в секторе Газа огонь по гражданским, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Как сообщило палестинское информационное агентство WAFA, жертвами атаки стали 10 человек.

По его сведениям, огонь по нескольким тысячам собравшихся мирных жителей к западу от города Газа велся с беспилотников и из артиллерийских орудий. Люди ожидали грузовики с гуманитарной помощью, которые прибывают с юга сектора Газа. В результате обстрела еще 15 человек пострадали, они были направлены в больницу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.