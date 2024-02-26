СМИ: депутат Пакистанской народной партии стал председателем парламента провинции Синд

По данным газеты The Express Tribune, за кандидатуру Шаха проголосовали 111 из 147 принявших участие в голосовании парламентариев

ИСЛАМАБАД, 26 февраля. /ТАСС/. Депутат Пакистанской народной партии (ПНП) Сайед Авайс Кадир Шах в воскресенье был избран председателем законодательного собрания нового созыва в провинции Синд. Об этом сообщила газета The Express Tribune .

По ее данным, за кандидатуру Шаха проголосовали 111 из 147 принявших участие в голосовании парламентариев. Его заместителем назначен депутат ПНП Энтони Навид, набравший аналогичное число голосов.

Как отмечает издание, Навид является первым в истории провинции представителем немусульманской конфессии, получившим место заместителя председателя законодательного собрания.

Новый созыв парламента провинции Синд состоит из 168 депутатов. 130 мест заняты путем всеобщего голосования, еще 38 депутатских мандатов распределены с учетом квот для женщин и представителей религиозных меньшинств. Лидирующей фракцией здесь является ПНП, представленная 111 депутатами.