Пакистанская мусульманская лига (Н) призвала все партии страны к диалогу

Депутат ПМЛ-Н в Национальном собрании Аяз Садик отметил, что ПМЛ-Н не собирается проводить политику репрессий против политических оппонентов

ИСЛАМАБАД, 26 февраля . /ТАСС/. Пакистанская мусульманская лига (Н), вокруг которой в настоящее время формируется правящая коалиция исламской республики, намерена провести всепартийный съезд для выработки единой стратегии развития страны. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на депутата ПМЛ-Н в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Аяза Садика.

По его словам, ПМЛ-Н не собирается проводить политику репрессий против политических оппонентов. Вместо этого "навазовцы" "свяжутся с лидерами каждой партии, чтобы пригласить их к большому диалогу в общих интересах государства". Согласно Садику, Пакистан больше не в состоянии "терпеть политику поляризации".

Первое заседание нового созыва Национального собрания состоится не позднее 29 февраля 2024 года. Лидирующую роль в новом созыве парламента занимает коалиция во главе с ПМЛ-Н, в которую также входят Пакистанская народная партия, "Движение Муттахида Кауми", Пакистанская мусульманская лига (К) и "Партия За стабильность Пакистана". Оппозицию им, как ожидается, возглавит политобъединение Sunni Ittehad Council ("Единый суннитский совет", SIC), к которому в середине февраля присоединилось крупное число одержавших победу на выборах независимых кандидатов, поддерживаемых "Движением за справедливость".