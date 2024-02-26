Такую оценку получило заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в статье международного обозревателя Но Чжу Хёна, опубликованной ЦТАК

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские власти показали готовность сделать своих сограждан "пушечным мясом" США в случае прямого конфликта Вашингтона с Ираном, КНДР или Китаем. Такую оценку получило заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в статье международного обозревателя Но Чжу Хёна, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В интервью телекомпании CNN Гончаренко сказал, что Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США. Но Чжу Хён назвал это заявление вздором.

"Не знаю, насколько хорошо они понимают ситуацию и противника, не знаю, насколько хорошо они понимают дурные последствия. Но само абсурдное суждение и оголтелое желание поучаствовать в войне, которые вызовут удивление даже у хозяина, могут быть оценены только как апогей смехотворного невежества", - считает обозреватель.

"Клика [президента Украины Владимира] Зеленского ради продления остатка своей политической жизни, видимо, решила стать пушечным мясом США, отправившись в другие страны", - указал Но Чжу Хён. По его словам, даже если мир кардинально поменяется, "слабая Украина" не будет достойным противником для КНДР, являющейся ядерной державой. "Украине стоит проявлять сдержанность и осторожность, а не говорить без меры высокомерно о нас, слепо веря США", - подчеркнул обозреватель.