СМИ: Гохар Али Хан является фаворитом на пост председателя "Движения за справедливость"

По данным газеты Dawn, после отказа Избирательной комиссии Пакистана признать законными итоги внутрипартийных выборов, которые состоялись в декабре 2023 года, ДЗС не смогла заявить кандидатов на участие в парламентских выборах

ИСЛАМАБАД, 26 февраля . /ТАСС/. Действующий лидер партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Гохар Али Хан является фаворитом на пост председателя этого политобъединения в преддверии проведения внутрипартийных выборов. Об этом сообщает газета Dawn.

По ее данным, после отказа Избирательной комиссии Пакистана признать законными итоги внутрипартийных выборов, состоявшихся в декабре 2023 года, ДЗС не смогла заявить кандидатов на участие в парламентских выборах. Повторное голосование пройдет 3 марта 2024 года.

Как отмечает издание, Гохар Али Хан пользуется поддержкой бывшего лидера партии и бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.