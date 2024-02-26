Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с Эрдоганом

Президент Белоруссии отметил, что знает турецкого лидера, как "как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей родины"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, выразив надежду на скорую встречу с ним. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары", - отметил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что знает Эрдогана, как "как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей родины". "Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях. Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение", - отметил глава республики.

Лукашенко выразил уверенность, что впереди у Эрдогана еще много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции, пожелав здоровья, оптимизма, успехов и светлых идей на пользу дружественного турецкого народа.

В ходе официального визита в Турцию в ноябре 2023 года министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника стороны рассмотрели график перспективных контактов на различных уровнях, констатировали схожесть точек зрения в отношении большинства актуальных международных проблем. Важной темой стали вопросы двусторонней торговли, активизация взаимодействия в сферах логистики, транспорта, сельского хозяйства.