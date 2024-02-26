Законодатели КНР рассматривают законопроект о гостайне

Пересмотренный вариант документа "дополнительно регулирует полномочия по определению конфиденциальности, детализирует защиту законных прав и интересов конфиденциального персонала и совершенствует организационные меры при увольнении конфиденциального персонала"

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Пересмотренный законопроект о сохранении государственной тайны рассматривался на открывшемся в Пекине пленарном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). Об этом сообщает агентство Xinhua.

На заседании, говорится в сообщении, был заслушан доклад зампреда комитета по конституции и законодательству ВСНП Ло Юаня о результатах обсуждения пересмотренного законопроекта о сохранении гостайны. Пересмотренный вариант, отмечается далее, содержит улучшенную трактовку охвата вопросов конфиденциальности, "дополнительно регулирует полномочия по определению конфиденциальности, детализирует защиту законных прав и интересов конфиденциального персонала и совершенствует организационные меры при увольнении конфиденциального персонала".

На заседании руководящего органа китайского парламента обсуждалась также подготовка ко второй сессии ВСНП 14-го созыва, рассматривались проект отчета о работе ПК ВСНП, проект списка президиума сессии, предварительный список депутатов, текущие назначения и отстранения от должности.

Сессия ВСНП откроется 5 марта, на ней будет заслушан отчетный доклад о работе правительства, утвержден план и бюджет на предстоящий период, доклады генпрокурора и председателя Верховного суда КНР. По традиции состоятся пресс-конференции министра иностранных дел и премьера Госсовета КНР.