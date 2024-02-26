В Германии заявили, что Запад ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

По оценкам западных спецслужб, собственные украинские запасы закончатся "не позднее июня", а возможно, и раньше, сообщает Der Spiegel

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Германия ищет по всему миру боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на главу рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерала-майора Кристиана Фройдинга.

По его словам, западные страны "пытаются закупать боеприпасы по всему миру". Он также посетовал на то, что артиллерийские и зенитные снаряды "не представлены в изобилии на полках магазинов".

Издание отмечает, что сотрудники Минобороны ФРГ постоянно ищут, где еще можно раздобыть боеприпасы для ВСУ. По оценкам западных спецслужб, собственные украинские запасы закончатся "не позднее июня", а возможно, и раньше, говорится в статье.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ЕС относится к числу главных проигравших в украинском конфликте. Небензя отметил, что европейским странам впрыскивали русофобский яд и в итоге полностью отравили их.