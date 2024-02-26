Си Цзиньпин призвал руководство страны к укреплению политического единства

Председатель КНР также призвал сосредоточиться на продвижении модернизации страны

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин, заслушав отчеты высокопоставленных должностных лиц КПК, призвал высшее руководство страны к укреплению политической ответственности и единства. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Ознакомившись с их отчетами о работе, Си Цзиньпин призвал сосредоточиться на продвижении модернизации Китая, хорошо выполнять свои должностные обязанности, укреплять чувство политической ответственности и стремиться к единству, чтобы превратить Китай в сильную страну и способствовать национальному возрождению", - говорится в сообщении.

Высокопоставленные должностные лица КПК, отмечается в сообщении, недавно представили отчеты о своей работе Центральному комитету КПК и лично Си Цзиньпину. Среди них называются члены Политбюро и Секретариата ЦК КПК, члены руководящих партийных групп Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган), Госсовета и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, главный совещательный орган), а также секретари руководящих партийных структур Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.