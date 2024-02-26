Министр экономики Израиля заявил, что его страна стремится к миру с другими государствами

До начала обострения палестино-израильского конфликта власти еврейского государства неоднократно заявляли о стремлении к нормализации отношений с Саудовской Аравией

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в ходе визита в Абу-Даби встретился с министром торговли Саудовской Аравии Маджедом бен Абдаллой аль-Касаби. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, в ходе переговоров глава израильского Минэкономики заявил о стремлении своей страны к миру с другими государствами. "Израиль заинтересован в мире со странами, которые стремятся к миру, и вместе мы можем творить историю", - приводит Ynet слова Барката.

До начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта власти еврейского государства неоднократно заявляли о стремлении к нормализации отношений с Саудовской Аравией. 22 сентября 2023 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что стороны все ближе к установлению дипотношений, это открыло бы новую эпоху мира и процветания на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе обострилась 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники радикального палестинского движения ХАМАС атаковали территорию Израиля, убив более 1,2 тыс. человек и взяв в заложники еще свыше 240. Израиль в ответ начал в палестинском анклаве полномасштабную военную операцию, которая продолжается по сей день. В свете этих событий власти Саудовской Аравии заявили, что пойдут на нормализацию дипломатических отношений с Израилем только при условии признания им Государства Палестина и вывода войск из сектора Газа.