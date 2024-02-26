В Киеве заявили, что найденный мертвым Кузьминов пользовался "планом защиты"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в Испании существует "русская мафия"

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагается, был найден мертвым в Испании, пользовался "планом защиты".

Как утверждал политик в интервью испанской газете El Mundo, в королевстве есть "русская мафия". "Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше", - отметил он. "Но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование, - сказал Подоляк. - Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление".

Ранее газета EL PAÍS со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Peridico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. В полиции не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.