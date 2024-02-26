Медведчук заявил, что опыт "майдана" показал, что Западу верить нельзя

Еще один урок "майдана", по словам бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", заключается в том, что "в случае переворота на двух стульях не усидеть"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Опыт "майдана" показал, что Украина оказалась игрушкой в руках западных манипуляторов, которые использовали протест украинцев во вред самому народу и стране. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украинский "майдан" дал миру несколько уроков. Урок первый: политическими протестами могут воспользоваться внешние силы в своих целях", - пишет он в статье "Уроки украинского майдана - 10 лет спустя", опубликованной на платформе "Смотрим.ру". Политик уверен, что если бы организаторы "майдана" сразу публично объявили о тех целях, которые они достигли, то собрать людей на такую акцию не удалось бы. По его словам, большинство людей выходили на "майдан" не за западный вектор страны, а просто выразить общее недовольство властью. Но этими людьми прикрылись организаторы государственного переворота, а их жизнь никто улучшать не собирался. В итоге спустя десять лет граждане Украины стали жить не лучше, а намного хуже, Украина так и не достигла уровня 2013 года в экономической и социальной сферах. "Страна скатилась в пропасть и стала самой бедной в Европе, <...> Украина <...> стремительно деградировала во всем", - подчеркивает лидер движения.

Второй урок "майдана" показал, что коллективному Западу верить нельзя, отмечает он. "Запад не выступил посредником для разрешения спора между властью и оппозицией, а активно способствовал государственному перевороту", - пишет Медведчук. Он напоминает, что Запад высказывал возмущение по поводу "жестокого обращения" с оппозицией, но набрал в рот воды, когда стали убивать сотрудников правоохранительных органов. А меморандум урегулирования политического кризиса между властью и представителями "майдана", подписанный Германией, Польшей и Францией, уже на следующий день после подписания превратился в никому не нужный листок бумаги. "Весь мир увидел, что гарантии ЕС не стоят и выеденного яйца", - отмечает он.

Третий урок "майдана", по его словам, заключается в том, что "в случае переворота на двух стульях не усидеть". "Вместо того чтобы соблюдать законы и Конституцию Украины, власть во время "майдана" заискивала перед Западом, пыталась заручиться поддержкой западных политиков и дипломатов. А когда Запад их цинично обманул, <...> они отдали власть сторонникам Запада. Отдали страну, народ в руки преступных радикалов", - отмечает политик.

По его словам, все эти ошибки учли позднее и президент Белоруссии Александр Лукашенко, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которые не сюсюкали с оппозицией, "а применили к ней силу действующего законодательства и отстояли интересы народа и государства". Опыт Украины, которая оказалась игрушкой в руках западных манипуляторов и провокаторов, очень показателен, считает лидер движения. "Сегодня Украина стала крайне отрицательным примером современности, и, несмотря на то, что Запад тратит на проект режима [президента Украины Владимира] Зеленского сотни миллиардов, ситуация лучше не становится. Ложь, сказанная на "майдане", тускнеет и исчезает, а на сцену выходит правда. Очень горькая и неприятная правда для коллективного Запада и предателей украинского народа", - заключает Медведчук.