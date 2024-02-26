Сессия нового состава нижней палаты парламента Белоруссии пройдет во второй половине марта

На ней будут сформированы постоянные комиссии и рабочие органы Палаты представителей

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Первая сессия Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, депутаты которого были избраны в ходе состоявшегося 25 февраля единого дня голосования, состоится во второй половине марта. Об этом сообщило агентство БелтА со ссылкой на пресс-службу нижней палаты белорусского парламента.

"На этой сессии состоятся выборы председателя и его заместителей, будут сформированы постоянные комиссии и рабочие органы Палаты представителей", - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.