В Пекине заявили о готовности содействовать непрерывному развитию отношений с Минском

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Китай также готов расширять сотрудничество между двумя странами

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС. Китай намерен непрерывно развивать отношения с Белоруссией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Будучи всепогодным стратегическим партнером Белоруссии, Китай уважает выбор белорусского народа, - сказала Мао Нин. - Мы готовы сотрудничать с Белоруссией для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях и содействия непрерывному развитию отношений между двумя странами".

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.